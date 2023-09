Chyba go doradcy #!$%@?, ze przeszarżował mówiąc o ruskim teatrzyku. Ale słowa poszły w eter i już tego nie odkręci. Zmienił moje i milionów innych Polaków nastawienie do Ukrainy o 180 stopni. Gdy to usłyszałem, to najpierw myślałem że się przesłyszałem, a następnie niemal poczułem spływającą po twarzy plwocinę. Od teraz jeśli podejdzie do mnie jakiś ukraiński wolontariusz ze skarbonką, zaproponuje mu by stanął z nią u swoich nowych przyjaciół pod Bramą Pokaż całość