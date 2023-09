Nikt ich tam nie trzyma, skoro są takimi ekspertami w swojej dziedzinie, jaki problem zmienić pracę na lepiej płatną?



Musiałem iść po zaświadczenia z US/ZUS bo prowadzę działalność... jedna z babek w US mówi, że to się czeka naście dni, ale proszę podejść pod koniec następnego tygodnia może już będzie ... więc przychodzę w dany dzień, mówię co, jak ... babka odpala dane firmy po NIPie, drukuje, przybija pieczątkę i to wszystko Pokaż całość