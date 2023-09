W jakimkolwiek normalnym kraju, rząd by się właśnie podawał do dymisji i czekał na wybory które by przegrali z kretesem (5% to i tak za dużo). Tymczasem w Bolzce Jarosław "nie ma afery" Kaczyński przygotowuje się do czwartej kadencji u steru swojego układu powiązań mafijnych. To już nie jest cyrk. To jest miasteczko clownów na monoklach.