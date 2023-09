To jest precedens jakiego nie było w tym kraju od... kurde, nie wiem, od PRLu?



Przecież to jednoznaczny i ostateczny dowód na to, że polska policja stała się bojówką jednej partii. Że nie dba bezstronnie o porządek, tylko realizuje zlecenia wbrew postanowieniom prawa.



W normalnym kraju komendant i szef MSWiA do natychmiatowej dymisji - u nas skończy się oczywiście na #!$%@? "aa za peło ośmiorniczki".