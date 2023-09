Strzelać do tych #!$%@?, a potem ewentualnie wyjaśniać... Groźba deportacji upadlińca złapanego na przestępstwie + dodatkowo 50 losowo wybranych jego ziomków mogła by sprawić, że sami zaczną się pilnować... Dotyczyć mogło by to wszystkich innych nacji: gruzinów, Ormian, Azerów, Kazachów i iwszelkiego śmierdzocego bydła z indii i pakistanu.