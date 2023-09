może czegoś nie kumam, ale czy to nie jest w sumie niezniszczalny argument za powołaniem i przeprowadzeniem komisji badającej wpływy moskwy i ruskich w naszym pięknym kartonie? Coś, przeciw czemu opozycja krzyczy jakby ją ze skóry obdzierali? Jeśli serio uważają że są jakieś powiązania w kontekście tego procederu, to powinni się do każdej komisji pchać drzwiami i oknami.