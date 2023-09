W Śniadaniu Rymanowskiego padło pytanie o rosnącą liczba migrantów na Lampedusie. - Gdyby premier Meloni zrobiła to, co my robimy w Polsce, to nie byłoby problemu - ocenił Krzysztof Bosak z Konfederacji. "Jak ktoś ma utonąć, to utonie, a nie się go pieści, karmi i transportuje na północ Europy".