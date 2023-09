Jak ktoś mi racjonalnie wytłumaczy co stało się w Pentagonie to zapraszam. Dla mnie to tak:

1. Amator pilot wykonuje skomplikowane manewry wielkim samolotem pasażerskim, który wcześniej co najwyżej prowadził w symulatorze.

2. Pentagon to taki mało ważny budynek dla USA :) Na pewno nie było wokół wielu kamer monitoringu, tylko ta jedna co ujawnili nagranie w 2006. Jakość zero jak na taki budynek i jeszcze poklatkowane.

3. W wyniku pożaru wyparowuję Pokaż całość