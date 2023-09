Zadziwiające z jaką łatwością "oświeceni" zmierzają w kierunku totalitaryzmu. Wymazywanie elementów kultury, historii czy religii prowadzi do popełniania błędów z przeszłości. To tak jak by zgasić światła w samochodzie w czasie nocnej jazdy, by nie narażać przechodniów na porażenie świateł.

Przypomina to też inkwizycję, czy faszystowskie palenie książek. Żyjemy w przerażających czasach, gdy w imię dobra i progresu spycha się dokonania kultury i cywilizacji do gett. Progresywne średniowiecze.