Toć od początku świat zachodu nie chciał zakazu na ruską ropę, bo to byłby kryzys gospodarczy i nie było by z czego finansować Ukrainę. Tu chodzi o to by Rosja miała zysk trochę, a najlepiej zero lub na minusie. Rosja używając Indie o Chiny za pośredników zarabia mniej. I o to chodzi, czyli jest dobrze.