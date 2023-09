A po co pisuarom pieniądze, których nie mogliby tak bezkarnie i bez żadnej kontroli przytulić do własnych kieszeni? Już naprawdę debilem trzeba być, żeby łudzić się że ta gangrena w jakikolwiek sposób patrzy na interesy państwa. Nie ma państwa. Jest tylko koryto na którym żeruje Partia, a na jej czele Prezes Najświętszy i jego rojenia.



A tak to jeszcze będzie można na unię poszczuć, jaka to zła, niedobra.