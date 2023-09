Z inpostem się sądziłem jak rower elektryczny mi rozwalili. Odrzucili reklamację, odrzucili odwołanie do reklamacji a paczka była rozpieprzona. Poszedłem do sądu i wygrałem -= oni wszystkim odmawiają odszkodowania bo wiedzą że ludzie nie chcą się sądzić z reguły i to błąd ludzi że dają się tak wydymać. Sądów nie ma co się bać. Opłaty za prawnika i rozprawy pokrywa inpost czy przegrany czyli w tym wypadku inpost.