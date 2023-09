Jaki atak Rosji? Na razie to polski rząd (nie Polacy) cały czas prowokuje. Ci co prowokują w polityce czy na wykopie do agresji, nienawiści czy wojny wiedzą doskonale dlaczego i po co to robią, prawda ? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Mogę nawet rzucić hipotezę że zdecydowana większość ludzi chce pokoju. Ja wolę dobrobyt i pokój aniżeli wojenke.