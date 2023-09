Ale za to jaki pyszny ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Popcorn nie jest żadnym koniecznym ani potrzebnym towarem, który trzeba mieć. Dla mnie może być i po 100 zł, jeżeli są kretyni co chcą to kupić to spoko.



To nie jest woda w kranie, ani prąd.