To, że koleś robi wszystko, żeby uniknąć kary, to można zrozumieć. Niejeden by tak robił. Ale to, że prokuratura i sąd nie mogą dojechać wiejskiego lekarzyny, to jest wstyd dla tych ludzi. Trzeba się nie znać na robicie, żeby przegrać w grze prawniczej z lekarzem. Może dlatego Ziobro, który ledwo skończył studia, tak dobrze radzi sobie z wymiarem sprawiedliwości. Leszcze kontra leszcze.