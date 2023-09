"Premier Morawiecki oraz prezes Polskiej Grup Zbrojeniowej Sebastian Chwałek podpisali list intencyjny w sprawie stworzenia drugiej linii produkcyjnej armatohaubicy Krab w PGZ Bumar Łabędy."



A uwierzyć w to będzie można dopiero wtedy gdy z tej linii zjadą pierwsze Kraby. Bo jak dotąd to podpisano wiele listów intencyjnych, setki milionów podatnik wysupłał ale gotowych produktów "nima".

Więc dopiero jak zjadą Kraby to będzie wiadomo ze to faktyczne druga linia produkcyjna a nie kolejny Pokaż całość