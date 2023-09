"Programy prezentowane przez partie takie jak PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga czy Lewica polegają głównie na „dosypywaniu pieniędzy do systemu edukacji”. – To nie spowoduje, że poziom nauczania w szkole się zwiększy"



Podpisuje się pod tym. Tak samo ze służbą zdrowia. Tu potrzebne są reformy, a nie dosypywanie do studni bez dna.

I jak zwykle tylko konfa chcę coś ruszyć, zmienić na lepsze. A wyjdzie teraz ktoś z PO i powie "my