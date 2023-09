Czekej no, czy to ta wspaniała Korea Pd., ten azjatycki tygrys, który z pariasa stał się w niezwykle krótkim czasie jedną z najbardziej produktywnych i innowacyjnych gospodarek świata? To ten wzór do naśladowania? To tam gdzie mimo większej populacji dzieci rodzi się mniej niż w Polsce doby kryzysu demograficznego? Tam gdzie #!$%@? zjedzą swoje gówno jak im autorytet szefa będzie kazał?