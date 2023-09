kościoły, synagogi - są,

pomniki JP2 - są,

ronda, ulice, drogi im kaczynskich - są

800+, dodatki, zapomogi, drogie kredyty - są

piekło kobiet - jest



Więc co się awanturujecie, mamy krainę dobrobytu, mamy wszytko co na zgniłym zachodzie który tak usilnie doganiamy, a wam się jeszcze wody zachciewa, może jeszcze zdatnej do picia ?!