Jak byłem młody to poszedłem (sam) na mecz, na stadion w kilkudziesięciu-tysięcznym mieście. Doznałem szoku kulturowego. Decyzja sędziego = darcie mordy z wulgaryzmami. Przejęcie piłki = darcie mordy z wulgaryzmami. Aut = darcie mordy z wulgaryzmami. Wszędzie alkohol i syf wokół siedzeń. Odechciało mi się chodzić na mecze na lata.

Jak już byłem starszy to ktoś mnie zaprosił na spotkanie biznesowe na duży stadion w mieście wojewódzkim, do loży VIP. Po prostu Pokaż całość