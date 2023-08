Są trzy kwestie.



1. Rowerzysta prawdopodobnie popełnia wykroczenie, choć nie mam co do tego pewności, nie ma też jej nagrywający.

2. Nagrywający jest debilem stwarzając realne zagrożenie, sam popełniając wykroczenie.

3. Ta droga rowerowa, de facto to chodnik jeszcze z tymi kretyńskimi hopkami, żeby autom wygodniej się wjeżdżało, a powinno być zgoła przeciwnie.