Nigdy nie zrozumiem ludzi jarających się polską ligą. Poziom jak w 3 lidze angielskiej, walka o nic nie znaczące Mistrzostwo, które nie premiuje z automatu do gry w LM nawet Mistrza, do tego w pakiecie z pijanymi lub naćpanymi troglodytami na trybunach.

Tak wiem, są normalni kibice Ekstraklasy, ale prym wiodą patusy i to one narzucają narrację. A tak jak wspomniałem, poziom gry marny