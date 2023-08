48-letni Ukrainiec Andrii K. stanął przed Sądem Okręgowym w Koszalinie za gwałt i zabójstwo. Maria K. zmarła na skutek krwotoku do dróg oddechowych. Udławiła się własną krwią. Prokuratura wniosła również o to, by oskarżony za zarzucany czyn odpowiadał w warunkach recydywy.