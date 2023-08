putin to jest debil, mając surowce na syberii mógł stworzyć fabrykę świata pod Norylskiem i w innych miejscach można było wybudować fabryki samochodów itp.bo tam najbliżej do surowca a więc tanio i koszty niższe.Rosja by się bogaciła lepiej by się żyło ludziom interesy by kwitły no ale wybrał drogę wojny z marnym skutkiem.Żałosny car.