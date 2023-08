A może by tak zamiast tego socjalu to ułatwić zatrudnienie??

Jakaś integracja, nauka języka?

Ukrainiec ktory zainwestował swoj czas w naukę choćby podstaw języka polskiego i znalazł stałą prace to 10 razy zastanowi się zanim wyjedzie do innego kraju aby wszystko zaczynać od nowa