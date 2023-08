No cóż... Lewactwo w swym zaślepieniu multikulti naściągało wszelkiej maści śniadych nierobów i przestępców. Co gorsza, każdy, kto usiłuje przeciw temu zaprotestować, natychmiast dostaję łatkę ksenofoba, faszysty i rasisty. Ale że życie to rollercoaster, to właśnie minęliśmy górkę z napisem "lewactwo" i pędzimy do dołka podpisanego "faszyzm". Zapamiętajcie sobie jedno. Hitler też doszedł do władzy na fali społecznego niezadowolenia. AfD jest na najlepszej drodze ku temu i to właśnie dzięki tępym lewakom.