Psujecie narracje fajnopolakom i temu błaznowi # bayzedman . Ofensywa stanęła i ciekawe co będą. pisać aby hrywny wpadały.Rosjanie przeprosili za Katyń. Borys Jelcyn także. Nie zmienia to wiele w stosunkach polsko-rosyjskich.Ukrainy dalej się wypierają i czczą Banderę. Zero przeprosiny wypieranie polskich akcentów z Ukrainy. Dlaczego cisza o ekshumacji bo wtedy wyjdzie prawda i jeszcze bardziej. Nie przeszkadza to fajnopolakom