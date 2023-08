Ostudzę emocje wszystkich "New Age", kosmicznych energii, Er Wodnika, Vegan, itp. Splątane fotony nie stworzyły tego symbolu. To grupa badawcza wykorzystałą go by pokazać na nim wzór interferencji (paski). Czyli reinkarnacji niema, picie Latte, jedzenie sałatki z tofu i jarmużu nie ocali planety a jutro wstajecie do roboty w korpo. Mozna sie rozejść.