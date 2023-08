Teoria podkowy – teoria głosząca, że ugrupowania o ideologii skrajnie lewicowej i skrajnie prawicowej są bardziej do siebie podobne aniżeli do ugrupowań centrowych. Właśnie dlatego we współczesnej, faszyzującej kacapii nikt nie ma problemu z czczeniem Stalina, a Rosję popierają dzisiaj zarówno "polscy" konfederaci jak i hiszpańscy komuniści.