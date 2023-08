W szczególnych sytuacjach sąd powinien móc cofnąć prawo do zachowku, tym bardziej w sytuacjach gdy doszło do wydziedziczenia. W tej sytuacji kobieta nie zamieszkiwała w tym domu, nie dokładała się do jego utrzymania, jej kontakt z rodziną był sporadyczny, porzuciła swoje dziecko, nie odwiedzała schorowanych rodziców, a konsekwencją tych wszystkich działań było wydziedziczenie jej. Trudno tu uznać, że cokolwiek jej się należy. Powinna istnieć możliwość sądownego unieważnienia jej prawa do majątku.



Ciekawe Pokaż całość