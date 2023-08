Architekt zrobił z inwestora debila, sądząc mu takie pierdoły. Cegła która nawiązuje do familokow? Chce się podejść do mieszkańca tego domu i spytać "a widział ty cegłę??" Wyłożone klinkierową, to bardziej kafelki nie cegła. Poziom wyczucia klimatu zdatny najwyżej do tworzenia makiety w Disneylandzie.