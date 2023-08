Setki migrantów z Etiopii miało zginąć podczas próby przedostania się do Arabii Saudyjskiej, po tym, jak tamtejsza Straż Graniczna otworzyła do nich ogień. Human Rights Watch opublikowała raport, z którego wynika, że do nieuzbrojonych Etiopczyków strzelano z karabinów maszynowych i moździerzy.