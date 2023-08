Miałem równo 10 lat temu projekt na tym zakładzie, niedaleko miejsca wybuchu. Nasza linia znajdowała się zaraz za działem pras.

Jak tam było nieznośnie w lato. Nie zazdrościłem pracownikom. temperatura otoczenia 40+ to była norma tam chyba. Same prasy też były dość stare, ale to mogło się przez 10 lat zmienić.