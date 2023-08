Z punktu widzenia czasu jaki upłynął od początku ruskiego napadu na Ukrainę, fajnie widać jak zmienia się nastawienie sojuszników Ukrainy. Od początku było mniej więcej tak:

"damy części do czołgów - dawanie czołgów to eskalacja konfliktu"

"nie damy amunicji do artyleri bo co ruscy pomyślą"

"damy stare ruskie czołgi co nam zostały i wypadało by je i tak zmienić na nowe"

"nie damy samolotów ale rakiety które przystosujemy do Migów"

"damy części Pokaż całość