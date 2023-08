W realu jest tak, i wielokrotnie w historii się powtarzało, że jeżeli jedna nacja najechała na drugą, to facetów wybijano, a kobiety rodziły dzieci nowym. Dlatego np obecni hiszpanie nie mają nic wspólnego z rdzennymi hiszpanami.

I jeżeli ktoś myśli że obecna sytuacja tego nie przypomina, to jest ślepy. A sprawa powinna być prosta, albo oni, albo my.