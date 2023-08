Nie jestem zaskoczony, oni już od około 5 lat to głównie memy i klikalność skierowana do małolatów. Fast food bez głębszej treści, jak te ich filmiki z ali, z których rzadko wynika coś ciekawego, głownie szokujący wniosek, że to gówno z ali.

Jak robili test obudów front mesh vs non-mesh to już było widać, że coś tam jest nie tak.