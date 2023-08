Gdybyście o tym nie napisali to nawet bym nie wiedział.



Mam µblocka który nie pozwala na żadne wyskakujące okienka.



Co za różnica czy okienko zawiera reklamę czy jakieś pogróżki? I tak się nie wyświetli.



To mój komputer i moja przeglądarka więc to ja decyduje co się na nim wyświetla.

Jak się komuś to nie podoba, że to internauta decyduje co oglądać to może zamknąć swoją stronę internetową.