Wykopki zaraz napiszą, że jak policja leje to widocznie się należało i że ich to przecież nigdy nie spotkało i nie spotka.



To, że PiS sobie pozwala na to na co sobie pozwala to jest tylko i wyłącznie zasługa społeczeństwa, które popiera takie działania państwa. Homosovieticus potrafi sobie zracjonalizować każde bezprawie a kwik zaczyna się dopiero wtedy gdy to jego konkretnie spotka niesprawiedliwość.