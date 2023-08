Bardzo dobrze, że ktoś się za to bierze. Wypoczywając w Grecji czy we Włoszech w zasadzie nie ma darmowych plaż. Wszędzie 30-35 euro od leżaka. Jest to dość frustrujące. Wydzielane są czasem miejsca "darmowe" czyli bardzo małe przestrzenie, gdzie tłoczą się tubylcy z turystami którzy nie chcą płacić. Dla przykładu Positano we Włoszech, na czerwono zaznaczyłem miejsce darmowe. W dużej mierze leżaki były po prostu puste i zajmowały całą plażę.