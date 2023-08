Teraz sobie wyobraźmy gdyby tak jakiś szurnięty fan Konfy by zaatakował kogoś z PiSowców/opozycji bądź też ktoś z opozycji zaatakował PiSowców lub jakiś szurnięty fan PiSu zaatakował PO podczas zbierania podpisów to czerwone paski w TVP i Polsacie by grzały a żółty pasek gdyby to zaatakowano kogoś z opozycji to w TVNie by huczał.



A tutaj cisza