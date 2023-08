Sii jest dobre dla entry-leveow czyli dla ludzi zaraz po studiach albo ci co chcą rozpocząc kariere w korpo w IT (posiadajac oczywiscie minimum wiedzy) jezeli chodzi o front-end. Jednak im więcej tej wiedzy posiadasz to twoja wypłata w Sii niestety nie rośnie. Potrafią jeszcze robic takie coś ze juniorów sprzedawają jako seniorów i wtedy klient jak widzi takiego junior-seniora to ma wielke oczy a zwłaszcza jezeli u klienta jest chociaż 1 Pokaż całość