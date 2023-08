Generalnie nowomowa jest dalej pompowana, wszystko co niezgodne z głównym nurtem to "far right". Co możemy z tym zrobić? Pewnie nic, zaraz przyjdzie fact check i nas scancelluje czy spali na stosie w inny sposób.

Możemy sobie na wykopie jedynie nazywać na wykopie każdy pomysł zniewolenia jako "far radical separatist rebeliant extremist antihuman left wing" i choć brzmi lepiej (i poprawniej) to nie wiem czy zadziała...