Mogą mieć nawet i milion czołgów w magazynie.

Co z tego, jak są w stanie ledwie wyremontować trochę ponad setkę miesięcznie bo reszta co tam stoi nie nadaje się do niczego?

Potem nie mogą ich dowieźć na front bo nie ma wagonów kolejowych. Liczba sprawnych składów spada w zastraszającym tempie (brak łożysk, brak środków na remonty etc.)



Drugie złomowisko świata