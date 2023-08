Właściciel tego nieszczęsnego pieseła powinien iść do pudła za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do śmierci psiaka.

Pani farmaceutka od siedmiu boleści - za #!$%@? współudział plus pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

W dobie internetu i dostępu do lekarzy weterynarii, w czasie gdzie większość informacji znajdzie się w internecie, przez dwa tygodnie truli biednego psa. Obie do pierdla!