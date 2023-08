No nic dziwnego, przeciętnym Johnom nie podoba się że rząd daje miliardy dolców (to też nie jest tak że oni dosłownie wysyłają palety z dolarami, tylko że to cena sprzętu jaki wysłali) na jakiś bantustan, a nie ich własny kraj.



Chociaż takie myślenie jest dość krótkoterminowe i czysto populistyczne.

Swoją drogą to też jest ciekawe że takie myślenie obecnie jest częściej powszechne u osób z poglądami prawicowymi, gdzie takie izolacjonistyczne #!$%@? i Pokaż całość