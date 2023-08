to znaczy ze maja skonczona szkole, ergo obowiazek szkolny dziala. gratulacje



natomiast poziom edukacji w roznych sprawach lezy i kwiczy

- totalny brak zrozumienia panstwowosci (partia zajmuje wszystko i ludzie uwazaja to za normalnosc)

- inflacaj zmalala z 20 to 10, i ludzie tansca z radosci ze wszystko tanieje, no edukacja ekonomiczna pierwsza klasa