W Niemczech brakuje pracowników, z drugiej strony 587 000 zdolnych do zatrudnienia imigrantów z Syrii, Afganistanu i Iraku otrzymuje zasiłki obywatelskie. Łączne koszty miesięczne: około 436 milionów euro. CDU apeluje teraz o to, by tych ludzi zobowiązać do pracy.