Dzieje się to, o czym pisałem już rok temu. Niemcy dążą do ogłoszenia wodoru czystym paliwem i obłożenia np. spalania metanu/propanu/butanu opłatą CO2.



Kolejnym krokiem będzie odejście od Niemiec od ogrzewania domów gazem ziemnym i przestawienie się przemysłu na produkcję turbin gazowych przystosowanych do spalania wodoru.



A skąd Niemcy będą czerpać wodór? Na potrzeby ekooszołomów powiedzą, że z nadwyżki energii z OZE za pomocą elektrolizy wody. A później? Reinkarnacja NS1 i NS2 Pokaż całość