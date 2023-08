Wszyscy piszą o nieudolnosci państwa ale chyba żaden się nad tym nie zastanowił nawet dwie minuty. No wleciały, i co, mieliśmy walic do nich rakietami? Czy co zrobić? Polska nie jest w stanie wojny z Białorusią, śmigłowce z pewnością otrzymały ostrzeżenie i tak jak wleciały tak sobie poleciały z powrotem. Tak to działa. Polska użyła narzędzi dyplomatycznych by wyjaśnić sytuację. Co jeszcze szanowne grono ekspertów od spraw wszelakich chciałoby żeby się stało?