Tutaj Polska jest parodią podwójną - Sorry potrójną. 1. Zakaz fotek w dobie miko kamer i satelity oraz dronów.

2. brak wykazu miejsc ważnych do zakazu fotografowania.

3. Lista mniej ważnych dla kraju (zinfiltrowana już w czasie powstania) a więc wartych zbombardowania w razie czego i ułatwienie wrogowi zniszczenie tego co ważne sami wskazali co jest ważne.



Ten kraj to nie tylko parodia to utopia niekompetencji we wszystkim i złodziejstwa w rządzie.